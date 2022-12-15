Один человек погиб при нападении на конвой ООН в Ливане

Ирландский солдат погиб в результате нападения на конвой ООН в Ливане, а второй находится в критическом состоянии

Ирландский солдат погиб в результате нападения на конвой ООН в Ливане, еще один находится в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении сил обороны Ирландии.

По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени, солдаты, входящие во временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), находились на стандартном маршруте из района операций ВСООНЛ на юге Ливана, когда произошел инцидент.

"Две бронированные машины фактически разделились. Один из них окружила толпа, началась стрельба. К сожалению, один из наших миротворцев был убит", - сказал он.

Министр добавил, несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалась напряженность на местах между силами военизированной ливанской организации и политической партии "Хезболлы" и ВСООНЛ, ничего подобного не ожидалось.

Ковени, находящийся в Нью-Йорке на участия в заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что позже он встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, чтобы обсудить инцидент.