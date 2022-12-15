О нас

Один человек погиб при нападении на конвой ООН в Ливане

Один человек погиб при нападении на конвой ООН в Ливане Ирландский солдат погиб в результате нападения на конвой ООН в Ливане, а второй находится в критическом состоянии
Другие страны
15 декабря 2022 г. 14:51
Один человек погиб при нападении на конвой ООН в Ливане

Ирландский солдат погиб в результате нападения на конвой ООН в Ливане, еще один находится в критическом состоянии.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении сил обороны Ирландии.

По словам министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени, солдаты, входящие во временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ), находились на стандартном маршруте из района операций ВСООНЛ на юге Ливана, когда произошел инцидент.

"Две бронированные машины фактически разделились. Один из них окружила толпа, началась стрельба. К сожалению, один из наших миротворцев был убит", - сказал он.

Министр добавил, несмотря на то, что в последние месяцы наблюдалась напряженность на местах между силами военизированной ливанской организации и политической партии "Хезболлы" и ВСООНЛ, ничего подобного не ожидалось.

Ковени, находящийся в Нью-Йорке на участия в заседании Совета Безопасности ООН, сказал, что позже он встретится с Генеральным секретарем ООН Антонио Гуттеришем, чтобы обсудить инцидент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Livanda BMT konvoyuna hücum olub, 1 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Саммит ЕС даст Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС
Саммит ЕС даст Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС
15 декабря 2022 г. 14:08
Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС
Проект девятого пакета санкций против РФ возвращен на доработку послам стран ЕС
15 декабря 2022 г. 13:40
Великобритания и Италия хотят расширить поставки оружия в Азию
Великобритания и Италия хотят расширить поставки оружия в Азию
15 декабря 2022 г. 13:09
В Нью-Йорке водитель напал на мужчину с ножом, но случайно ранил себя и умер
В Нью-Йорке водитель напал на мужчину с ножом, но случайно ранил себя и умер
15 декабря 2022 г. 12:20
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ
Во Франции задержали 170 человек за беспорядки после полуфинала ЧМ
15 декабря 2022 г. 11:50
В Техасе разрешили сотрудникам школ иметь при себе оружие
В Техасе разрешили сотрудникам школ иметь при себе оружие
15 декабря 2022 г. 11:35
Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на сына Байдена и Тома Хэнкса
Напавший на мужа Пелоси планировал атаки на сына Байдена и Тома Хэнкса
15 декабря 2022 г. 11:19
Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно
Запуск коммерческой ракеты ZQ-2 в Китае прошел неудачно
15 декабря 2022 г. 10:29
Индия предложила провести реформы в структуре Совбеза ООН
Индия предложила провести реформы в структуре Совбеза ООН
15 декабря 2022 г. 10:26
В Париже обыскали штаб партии Макрона
В Париже обыскали штаб партии Макрона
15 декабря 2022 г. 09:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi