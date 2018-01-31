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    Один человек погиб при аварии с поездом, в котором ехали конгрессмены США

    Законодатели не пострадали

    Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Как минимум один человек погиб в результате столкновения поезда, в котором ехали конгрессмены США, с грузовиком в штате Виргиния.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    По ее словам, погиб один из двоих человек, находившихся в салоне грузовика. Второй из них госпитализирован с серьезными травмами. Сандерс отметила, что пострадавшие пассажиры поезда получили несерьезные повреждения. 

    ***20:54

    Пассажирский поезд компании Amtrak, в салоне которого находились члены Конгресса США от Республиканской партии, в среду врезался в грузовик.

    Как сообщает Report со ссылкой на газету Politico, инцидент произошел в штате Вирджиния в районе города Шарлотсвилл. 

    По данным газеты, законодатели не пострадали, водителю грузовика оказывается медицинская помощь.

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