Один человек погиб при аварии небольшого самолета на западе Канады

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб в результате крушения легкомоторного самолета недалеко от Эдмонтона (западная провинция Альберта).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщил телеканал CTV.

Cessna 172 пропал с радаров еще 12 августа после вылета из аэропорта города Эдсон (провинция Альберта). Все это время велись его поиски, в том числе с привлечением авиации ВВС Канады. Разбившийся самолет был обнаружен в лесах округа Лак Сент-Энн, который находится примерно в 100 км к северо-западу от Эдмонтона - административного центра провинции.

На борту самолета находился только пилот, он погиб. Причины авиакатастрофы устанавливаются.