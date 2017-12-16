Один человек погиб после землетрясения в Индонезии, есть угроза цунами - ВИДЕО - ДОПОЛНЕНО

Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб в округе Чиамис (провинции Западная Ява) в результате землетрясения, произошедшего в ночь на 16 декабря у южного побережья индонезийского острова Ява, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. По словам официального представителя местного Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо, жертве было 62 года, передает телеканал Channel NewsAsia.

По его данным, в результате подземных толчков, которые в том числе ощущались в столичной Джакарте, травмы получили по меньшей мере пять человек.

Как отмечает телеканал, несмотря на то, что признаков цунами не наблюдалось, власти издали предупреждение об угрозе. В качестве меры предосторожности были эвакуированы жители города Чилачап провинции Центральная Ява. В настоящий момент власти продолжают оценивать ущерб, к которому привел удар стихии.

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Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Власти Индонезии сообщили о жертвах землетрясения и разрушениях на побережье острова Ява.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", на данный момент число жертв неизвестно.

Геологическая служба США оценила магнитуды землетрясения в 6,5, по другой информации - 7,5.

Существует опасность возникновения цунами.