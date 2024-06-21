По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении.
Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.
"По крайней мере один человек был застрелен в четверг вечером во время протеста против законопроекта о финансах в Найроби", - сообщают СМИ.
Сообщается, что мужчина был застрелен после того, как неизвестный человек в штатском открыл огонь по группе людей, пытаясь разогнать ее. В связи с инцидентом ведется расследование.
Протесты проходят против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов.