Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении

Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении

По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении.

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По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении. Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ. "По крайней мере один человек был застрелен в четверг вечером во время протеста против законопроекта о финансах в Найроби", - сообщают СМИ. Сообщается, что мужчина был застрелен после того, как неизвестный человек в штатском открыл огонь по группе людей, пытаясь разогнать ее. В связи с инцидентом ведется расследование. Протесты проходят против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов. Подпишитесь на наш Telegram канал