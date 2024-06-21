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Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении

Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении.
Другие страны
21 июня 2024 г. 12:25
Один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении

По меньшей мере один человек погиб, не менее 200 пострадали в ходе протестов в Кении.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

"По крайней мере один человек был застрелен в четверг вечером во время протеста против законопроекта о финансах в Найроби", - сообщают СМИ.

Сообщается, что мужчина был застрелен после того, как неизвестный человек в штатском открыл огонь по группе людей, пытаясь разогнать ее. В связи с инцидентом ведется расследование.

Протесты проходят против проекта бюджета, предусматривающего повышение налогов.

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Версия на английском языке One dead, hundreds injured in Kenya tax hike protests

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