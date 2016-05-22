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    ​Один человек погиб, не менее 14 получили ранения в перестрелке в Чикаго

    Погибшим оказался 26-летний мужчина

    Баку. 22 Май. REPORT.AZ/ Один человек погиб, по меньшей мере 14 получили ранения в нескольких эпизодах перестрелки в американском городе Чикаго (штат Иллинойс) в субботу.

    Как передает Report, об этом сообщает местное издание Chicago Tribune со ссылкой на полицию.

    Представитель полиции Гектор Элфаро сообщил, что погибшим оказался 26-летний мужчина. В него выстрелили двое неизвестных в районе Энглвуд, он получил ранение в живот и был доставлен в больницу в критическом состоянии. Позднее мужчина скончался.

    По данным других СМИ, с пятницы в нескольких перестрелках в Чикаго погибли четыре человека, ранены 20 человек.

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