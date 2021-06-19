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Один человек погиб из-за торнадо в Новой Зеландии

Один человек погиб из-за торнадо в Новой Зеландии Торнадо обрушился в субботу утром на южный пригород Окленда в Новой Зеландии. В результате разгула стихии один человек погиб, еще двое получили ранения.
Другие страны
19 июня 2021 г. 09:37
Один человек погиб из-за торнадо в Новой Зеландии

Торнадо обрушился в субботу утром на южный пригород Окленда в Новой Зеландии. В результате разгула стихии один человек погиб, еще двое получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила радиостанция Radio New Zealand.

Согласно ее сведениям, торнадо обрушился на пригород примерно в 08:30 утра. В результате были сорваны крыши и линии электропередачи, повалены деревья, разбиты окна.

Более 20 пожарных бригад занимаются ликвидацией последствий стихии. Также на месте происшествия работают спасатели.

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Версия на азербайджанском языке Yeni Zelandiyada tornado bir nəfərin həyatına son qoyub

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