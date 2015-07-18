Один человек погиб и трое пострадали из-за удара молнии в Колорадо

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Молния попала в четырех туристов близ популярного перевалочного пункта Denny Creek к западу от селения Буэна Виста в американском штате Колорадо, в результате чего один человек погиб, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По сообщению местных СМИ, инцидент произошел в пятницу днем. Туристы находились на высоте около 3,8 тысячи метров, когда в них ударила молния. Очевидцы происшествия вызвали бригаду скорой помощи, сообщил помощник шерифа округа Чаффи Дерек Бос.

Как отметил Бос, в результате инцидента пострадали четыре человека, состояние двоих оценивалось как критическое. Вечером того же дня 31-летняя пострадавшая женщина скончалась в больнице.

По его словам, двое других туристов получили незначительные ранения и смогли спуститься с горы самостоятельно.