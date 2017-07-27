Один человек погиб и семь пострадали при аварии на аттракционе в США

Баку. 27 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб и еще семь пострадали в результате аварии на аттракционе во время ярмарки в американском штате Огайо.

Как передает Report, об инциденте сообщил телеканал NBC4i.

Состояние пяти пострадавших оценивается как критическое.

Организаторы мероприятия сообщили в социальной сети Twitter, что по факту инцидента проводится расследование. «Мы будем предоставлять информацию по мере ее поступления», — говорится в сообщении.