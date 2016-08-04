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    ​Один человек погиб и пятеро ранены в результате нападения человека с ножом в Лондоне

    Нападавший был обезврежен с помощью электрошокера

    Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб и не менее пяти получили ранения в результате нападения человека с ножом в центральной части Лондона в среду.

    Как передает Report, об этом сообщила столичная полиция.

    "Терроризм - это одна из возможных версий, которые рассматриваются на данной стадии", - заявил официальный представитель Скотленд-Ярда.

    Как сообщается, инцидент произошел на площади Рассел-сквер после 22:30 местного времени в среду.

    Стражи порядка были вызваны на место происшествия после сообщений о том, что вооруженный холодным оружием мужчина атакует людей. Нападавший был обезврежен с помощью электрошокера.

    На площади были также обнаружены шестеро раненых людей. Одна из пострадавших вскоре скончалась на месте происшествия.

    Данное нападение произошло именно в тот самый день, когда Скотленд-Ярд объявил о намерении дополнительно привлечь 600 вооруженных полицейских к защите Лондона от терактов.

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