​Один человек погиб и пятеро ранены в результате нападения человека с ножом в Лондоне

Баку. 4 Августа. REPORT.AZ/ Один человек погиб и не менее пяти получили ранения в результате нападения человека с ножом в центральной части Лондона в среду.

Как передает Report, об этом сообщила столичная полиция.

"Терроризм - это одна из возможных версий, которые рассматриваются на данной стадии", - заявил официальный представитель Скотленд-Ярда.

Как сообщается, инцидент произошел на площади Рассел-сквер после 22:30 местного времени в среду.

Стражи порядка были вызваны на место происшествия после сообщений о том, что вооруженный холодным оружием мужчина атакует людей. Нападавший был обезврежен с помощью электрошокера.

На площади были также обнаружены шестеро раненых людей. Одна из пострадавших вскоре скончалась на месте происшествия.

Данное нападение произошло именно в тот самый день, когда Скотленд-Ярд объявил о намерении дополнительно привлечь 600 вооруженных полицейских к защите Лондона от терактов.