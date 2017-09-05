Один человек погиб и один ранен при нейтрализации бандглаваря в Дагестане

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудник полиции ранен и гражданский погиб при операции по нейтрализации бандглаваря в Дагестане.

Как передает Report, об этом сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета во вторник.

"На предложение сложить оружие и сдаться властям бандит открыл стрельбу, в результате чего был ранен сотрудник полиции. Кроме того, получило ранение, несовместимое с жизнью, оказавшееся рядом гражданское лицо. Ответным огнем преступник был обезврежен", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Дагестане нейтрализован бандглаварь, причастный к террористической деятельности.