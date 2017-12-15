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    Один человек погиб и несколько были ранены в результате двух нападений в Нидерландах

    Во время атаки был использован нож

    Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В нидерландском городе Маастрихт было совершено два нападения, в ходе которых был убит один человек и ещё несколько были ранены.

    Как передает Report, об этом сообщает 1Limburg.

    Отмечается, что пока полиция никак не комментирует наличие связи между двумя этими инцидентами. По имеющимся данным, во время атаки был использован нож.

    Уточняется, что первое нападение было совершено в районе улицы Botsaartstraat, а второе недалеко от первого — на улице Joseph Postmesstraat.

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