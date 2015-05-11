Один человек погиб, еще четверо ранены в результате стрельбы в США

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще четверо ранены в результате стрельбы в американском штате Огайо.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел в городе Кливленд. Неизвестный открыл огонь, ранив пять человек.

Все пострадавшие были доставлены в медицинский центр. Трое из них находятся в критическом состоянии, в том числе беременная женщина. Еще одна женщина получила ранение в руку, ее состояние стабильное. Один из пострадавших скончался в больнице.

Полиция ведет расследование. Мотивы злоумышленника, как и его личность неизвестны.