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    ​Oдин человек погиб, еще 14 получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков на юге Пакистана

    После инцидента были задержаны двое подозреваемых

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще 14 получили ранения 30 июля в результате нападения неизвестных боевиков на один из контрольно-пропускных пунктов военизированных войск в районе Ларкана на юге Пакистана.

    Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

    В районе Ларкана в южной провинции Синд неизвестные боевики напали на КПП, использовав дистанционное взрывное устройство, после чего скрывались с места происшествия. По словам полицейских, взрывное устройство было установлено на велосипеде, припаркованном рядом с КПП.

    Пострадавшие, включая четверых военных и 8 мирных жителей, были доставлены в больницу.

    После инцидента были задержаны двое подозреваемых.

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