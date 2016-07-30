​Oдин человек погиб, еще 14 получили ранения в результате нападения неизвестных боевиков на юге Пакистана

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, еще 14 получили ранения 30 июля в результате нападения неизвестных боевиков на один из контрольно-пропускных пунктов военизированных войск в районе Ларкана на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает Синьхуа.

В районе Ларкана в южной провинции Синд неизвестные боевики напали на КПП, использовав дистанционное взрывное устройство, после чего скрывались с места происшествия. По словам полицейских, взрывное устройство было установлено на велосипеде, припаркованном рядом с КПП.

Пострадавшие, включая четверых военных и 8 мирных жителей, были доставлены в больницу.

После инцидента были задержаны двое подозреваемых.