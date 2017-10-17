Один человек погиб, двое ранены в результате нападения неизвестного в Лондоне - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Один человек погиб, еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом близ станции метро Parsons Green в Лондоне.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сoобщила лондонская служба скорой помощи, передает агентство Press Association.

Получившие ранения были госпитализированы.

Полиция оцепила территорию вокруг станции и ведет следственные мероприятия.

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Неизвестный напал с ножом на людей на станции метро Parsons Green в Лондоне.

Как передает Report, cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Independent, пострадали три человека.

По ее сведениям, Скотленд-Ярд не связывает данную атаку с терроризмом.