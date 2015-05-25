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    ​Один человек погиб, двое ранены в ходе стрельбы в столице Австрии

    Один мужчина скончался в больнице, второй находится в критическом состоянии

    Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Один человек погиб и двое серьезно пострадали в результате стрельбы в австрийской столице Вене, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

    Инцидент произошел в ночь на понедельник. По данным австрийских СМИ, между четырьмя мужчинами в трамвае произошла ссора. Двое из них попытались покинуть транспорт на остановке, оставшийся в трамвае открыл огонь.

    Один мужчина скончался в больнице, второй находится в критическом состоянии. По данным издания, злоумышленник также ранил проходящую мимо 19-летнюю девушку, ее состояние стабильное.

    Полиция начала расследование по данному факту.

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