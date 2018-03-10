Один человек погиб, четверо пропали без вести в результате крушения судна в Индонезии

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В субботу в водах индонезийской провинции Восточная Ява перевернулось судно, перевозившее учащихся исламской школы-интерната, в результате погиб по меньшей мере один человек, четверо пропали без вести.

Как передает Report, об этом Синьхуа сообщил сотрудник местной поисково-спасательной службы Джохар Сатрио.

По его словам, у берегов округа Мадура судно перевернулось из-за огромных волн, вызванных плохой погодой. Ведется поиск пропавших, в операции принимают участие местные спасатели и добровольцы.

Дж.Сатрио также сообщил, что около 12 выживших учащихся были доставлены в близлежащую больницу.