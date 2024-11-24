Один человек погиб, четверо пострадали при взрыве гранаты на юге Хорватии

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате взрыва ручной гранаты в многоквартирном доме в городе Книн на юге Хорватии.

Один человек погиб, еще четверо получили ранения в результате взрыва ручной гранаты в многоквартирном доме в городе Книн на юге Хорватии.

Как передает Report , об этом в воскресенье сообщила местная полиция.

Согласно информации, в результате взрыва погиб 25-летний молодой человек, а двое его друзей в возрасте 23 и 25 лет и две девушки, одной из которых 21 год, а другая — несовершеннолетняя, получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Полицейское расследование установило, что пострадавший 25-летний мужчина принес с собой ручную гранату М75 и передал ее другому 25-летнему парню во время вечеринки в многоквартирном доме.

Из-за неосторожного обращения боеприпас взорвался в руках у парня, который погиб на месте. Состояние четырех пострадавших тяжелое, но стабильное, говорится в заявлении полиции.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела с целью установления обстоятельств приобретения и хранения вышеуказанного минно-взрывного устройства.

С начала этого года полицейское управление Шибеник-Книна начало кампанию под названием "Меньше оружия, меньше трагедий" и призвало граждан добровольно сдать оружие и минно-взрывные устройства, оставшиеся со времен Хорватской войны за независимость 1991-1995 годов.