​Один человек погиб, 10 ранены при взрыве в ресторане в немецком Ансбахе

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центре немецкого города Ансбах.

Как передает Report, об этом сообщает газета Nord Bayern.

По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько человек тяжело ранены.

Предполагается, что взрыв произошел в одном из ресторанов. Некоторые СМИ сообщают о взрыве газа, однако официального подтверждения этой информации нет.

Центр города частично оцеплен. Задействованы специальные подразделения полиции.