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    ​Один человек погиб, 10 ранены при взрыве в ресторане в немецком Ансбахе

    Предполагается, что взрыв произошел в одном из ресторанов

    Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центре немецкого города Ансбах.

    Как передает Report, об этом сообщает газета Nord Bayern.

    По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько человек тяжело ранены.

    Предполагается, что взрыв произошел в одном из ресторанов. Некоторые СМИ сообщают о взрыве газа, однако официального подтверждения этой информации нет.

    Центр города частично оцеплен. Задействованы специальные подразделения полиции.

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