​Один человек погиб, 10 ранены при взрыве в ресторане в немецком Ансбахе

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Взрыв произошел в центре немецкого города Ансбах.
Как передает Report, об этом сообщает газета Nord Bayern.
По предварительной информации, один человек погиб, еще несколько человек тяжело ранены.
Предполагается, что взрыв произошел в одном из ресторанов. Некоторые СМИ сообщают о взрыве газа, однако официального подтверждения этой информации нет.
Центр города частично оцеплен. Задействованы специальные подразделения полиции.
News DepartmentАвтор новости
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