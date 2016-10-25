Один человек погиб, 10 пострадали в результате взрывов в Пакистане

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере один человек погиб, 10 пострадали в результате двух взрывов, которые прогремели во вторник в Пакистане.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Синьхуа.
По его сведениям, первое взрывное устройство сработало в городе Пешавар, второе - в Баджауре. В результате погиб один полицейский, шестеро были ранены, также пострадали четверо гражданских.
В понедельник, 25 октября, не менее 33 человек погибли в результате атаки боевиков на полицейский колледж в городе Кветта в пакистанской провинции Белуджистан.
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