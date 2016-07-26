Один человек арестован в связи с захватом заложников в церкви во Франции

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Полиция арестовала одного человека в связи с захватом заложников в церкви города Сент-Этьен-де-Рувре на севере Франции.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил источник, близкий к расследованию.

Утром двое неизвестных, вооруженные ножами, захватили пять человек в церкви Сент-Этьен-дю-Рувре в Нормандии: священника, двух служительниц церкви и двух прихожан. Вскоре полиция сообщила, что оба нападавших убиты. По данным СМИ, их застрелили при попытке покинуть здание. К этому моменту они успели убить священника и тяжело ранить еще одного заложника.