О нас

Один американец умер и 39 пострадали из-за кишечной палочки в моркови

Один американец умер и 39 пострадали из-за кишечной палочки в моркови Один человек умер, еще 39 заразились кишечной палочкой в 18 штатах США после употребления органической моркови.
Другие страны
18 ноября 2024 г. 14:19
Один американец умер и 39 пострадали из-за кишечной палочки в моркови

Один человек умер, еще 39 заразились кишечной палочкой в 18 штатах США после употребления органической моркови.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"CDC и представители общественного здравоохранения ряда штатов расследуют вспышку инфекции E. coli [кишечной палочки] O121, связанную с рядом отозванных марок целой фасованной моркови и мини-моркови компании Grimmway Farms", - говорится в заявлении.

По данным CDC, случаи заболевания были зафиксированы в 18 американских штатах, 15 человек были госпитализированы. В Центре призвали людей выбросить или вернуть в магазин морковь ряда марок, которые Grimmway Farms отозвала 16 ноября.

В октябре CDC сообщал, что один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Согласно эпидемиологическим данным, посетители отравились "Роял Чизбургером". Человек умер в результате развития гемолитико-уремического синдрома (патологического состояния, характеризующегося образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек), вызванного бактерией.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Садыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
ФотоСадыр Жапаров прибыл c визитом в Азербайджан для участия в COP29
11 ноября 2024 г. 21:56
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
Лазиз Кудратов: Мы планируем реализацию новых проектов на освобожденных территориях
13 ноября 2024 г. 15:31
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
Вице-президент Либерии прибыл с визитом в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:53
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
На Бали отменили 22 международных авиарейса из-за извержения вулкана
13 ноября 2024 г. 11:00
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
Хикмет Гаджиев: Армения не направила делегацию на COP29, но активно участвовала в антиазербайджанской пропаганде
12 ноября 2024 г. 09:13
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
NEWS.ru: Климатический форум ООН COP29 открылся в Баку
11 ноября 2024 г. 18:49
Первая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции Молодежь на передовой борьбы с изменением климата в рамках COP29
ВидеоПервая леди Мехрибан Алиева поделилась кадрами с конференции "Молодежь на передовой борьбы с изменением климата" в рамках COP29
12 ноября 2024 г. 23:43
Обсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
ФотоОбсуждена роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном
17 ноября 2024 г. 12:52
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
Президент ЕБРР прибыла в Азербайджан
11 ноября 2024 г. 21:13
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
AYNA: В первый день COP29 шаттлами воспользовались 35 тыс. пассажиров
12 ноября 2024 г. 11:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi