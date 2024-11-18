Один американец умер и 39 пострадали из-за кишечной палочки в моркови

Один человек умер, еще 39 заразились кишечной палочкой в 18 штатах США после употребления органической моркови.

Один человек умер, еще 39 заразились кишечной палочкой в 18 штатах США после употребления органической моркови.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

"CDC и представители общественного здравоохранения ряда штатов расследуют вспышку инфекции E. coli [кишечной палочки] O121, связанную с рядом отозванных марок целой фасованной моркови и мини-моркови компании Grimmway Farms", - говорится в заявлении.

По данным CDC, случаи заболевания были зафиксированы в 18 американских штатах, 15 человек были госпитализированы. В Центре призвали людей выбросить или вернуть в магазин морковь ряда марок, которые Grimmway Farms отозвала 16 ноября.

В октябре CDC сообщал, что один человек умер, еще десять были госпитализированы в США в результате заражения кишечной палочкой в сети ресторанов быстрого питания McDonald's. Согласно эпидемиологическим данным, посетители отравились "Роял Чизбургером". Человек умер в результате развития гемолитико-уремического синдрома (патологического состояния, характеризующегося образованием в мелких сосудах сгустков крови, блокирующих кровоснабжение жизненно важных органов, в частности почек), вызванного бактерией.