Одесситы поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II

Завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе «Социально активный гражданин». Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади, сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета
Электронное голосование проходило на платформе «Социально активный гражданин» с 20 сентября по 20 октября. До этого момента проверялись профили пользователей.
Большинство проголосовавших одесситов – 3914 - поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Хотя из них 1014 голосов заблокированы, этот вариант из всех предложенных все равно получил первенство, сообщают одесские СМИ.
Окончательно вопрос о судьбе памятника будет решен на заседании городского совета 30 ноября.