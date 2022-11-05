О нас

Одесситы поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II

Одесситы поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II Завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе «Социально активный гражданин». Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининс
Другие страны
5 ноября 2022 г. 18:54
Одесситы поддержали идею демонтажа памятника Екатерине II

Завершена процедура подведения итогов голосования по судьбе памятника Основателям Одессы (Екатерине II), которое проходило на платформе «Социально активный гражданин». Большинство проголосовавших одесситов поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади, сообщила пресс-служба Одесского городского совета, передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Следующий шаг – вынесение вопроса на ближайшую сессию городского совета

Электронное голосование проходило на платформе «Социально активный гражданин» с 20 сентября по 20 октября. До этого момента проверялись профили пользователей.

Большинство проголосовавших одесситов – 3914 - поддержали идею демонтажа памятника с Екатерининской площади. Хотя из них 1014 голосов заблокированы, этот вариант из всех предложенных все равно получил первенство, сообщают одесские СМИ.

Окончательно вопрос о судьбе памятника будет решен на заседании городского совета 30 ноября.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Эксперты предупредили о приближении восьмой волны пандемии ковида в Японии
Эксперты предупредили о приближении восьмой волны пандемии ковида в Японии
5 ноября 2022 г. 19:27
В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине
В Риме прошел многотысячный митинг за прекращение огня в Украине
5 ноября 2022 г. 19:17
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
Китай вывел на орбиту спутник связи
Китай вывел на орбиту спутник связи
5 ноября 2022 г. 18:23
В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС
В Японии с участием премьер-министра прошли учения на случай аварии на АЭС
5 ноября 2022 г. 18:11
В Нидерландах в преддверии праздников запретили фейерверки
В Нидерландах в преддверии праздников запретили фейерверки
5 ноября 2022 г. 17:53
В Нигерии в межобщинных столкновениях убили 18 человек
В Нигерии в межобщинных столкновениях убили 18 человек
5 ноября 2022 г. 17:38
Румыния подписала контракт с Норвегией на покупку более 30 истребителей F-16
Румыния подписала контракт с Норвегией на покупку более 30 истребителей F-16
5 ноября 2022 г. 17:28
Умер первый официальный избиратель в Индии
Умер первый официальный избиратель в Индии
5 ноября 2022 г. 16:17
Генсек ООН предупредил об угрозе глобального продовольственного кризиса
Генсек ООН предупредил об угрозе глобального продовольственного кризиса
5 ноября 2022 г. 15:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi