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Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля

Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля Повторное заседание Совместной комиссии по СВПД по иранской ядерной программе пройдет на следующей неделе
Другие страны
2 апреля 2021 г. 15:14
Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке пройдет 6 апреля

Очная встреча Совместной комиссии по иранской ядерной сделке состоится 6 апреля в Вене.

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС источник в дипломатических кругах.

"Вопрос о формате нашего участия в мероприятиях в Вене, начинающихся 6 апреля, прорабатывается", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь пресс-служба МИД Ирана по итогам состоявшегося заседания комиссии сообщила, что повторное заседание Совместной комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе пройдет на следующей неделе.

"Участники СВПД подтвердили приверженность сохранению ядерной сделки и приняли решение возобновить заседание на следующей неделе в Вене для проведения консультаций", - говорится в сообщении.

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