Очевидец 20 минут наблюдал за хаотично движущейся летающей тарелкой

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ В архиве уфологической организации MUFON был обнаружен подкрепленный фотографией отчет, в котором говорится, что в конце мая месяца в вечернем небе над городом Манассас (Виргиния, США) появился объект дискообразной формы.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, инцидент произошел 20 мая текущего года в 8:51 вечера. По словам очевидца, он увидел НЛО, когда возвращался домой в Манассас.

Свидетель отметил, что шел небольшой дождь и нависали тяжелые облака.

"Когда я подъезжал к городу, то заметил два-три самолета, которые направлялись с запада на северо-восток, вероятно, в аэропорт Даллеса. Я их сразу увидел, хотя были сумерки и солнце почти зашло за горизонт, но темно еще не было", – говорит очевидец.

Затем свидетель заметил в небе блестящий объект, который двигался из стороны в сторону. Несколько раз НЛО зависал в небе на какое-то время, но потом продолжал свое хаотичное движение.

Мужчина остановился на обочине и вышел из машины, чтобы получше рассмотреть этот НЛО. Он наблюдал за ним 5 минут, а потом вернулся в автомобиль и поехал дальше. Очевидец все еще видел в небе блестящий диск, поэтому остановился еще раз и сфотографировал его. В общей сложности он наблюдал за этой летающей тарелкой около 20 минут.

Вернувшись домой, мужчина позвонил в полицию, дабы узнать, сообщал ли кто-то о странных объектах в том районе. Как оказалось, никто не обращался, поэтому очевидец решил сообщить об этом инциденте уфологической организации MUFON.

Напомним, что в мае месяце дискообразный НЛО заснял оператор во время турнира по гольфу.