При стрельбе в отеле в Далласе пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В американском штате Техас на севере Далласа в результате стрельбы, произошедшей в отеле Wyndham, пострадал один человек.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.
Сообщается, что угрозе жизни пострадавшего нет.
Подозреваемый был задержан. Мотивы преступления пока не установлены.
Из-за стрельбы из отеля была эвакуирована часть людей.
***02:06
В американском штате Техас на севере Далласа в отеле произошла стрельба.
Как передает Report, об этом сoобщает телеканал WFAA.
К месту инцидента прибыли полицейские.
По данным телеканала, в отеле Wyndham была проведена эвакуация.
Выстрелы раздались в номере на пятом этаже.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook