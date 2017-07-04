При стрельбе в отеле в Далласе пострадал один человек - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В американском штате Техас на севере Далласа в результате стрельбы, произошедшей в отеле Wyndham, пострадал один человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Fox News.

Сообщается, что угрозе жизни пострадавшего нет.

Подозреваемый был задержан. Мотивы преступления пока не установлены.

Из-за стрельбы из отеля была эвакуирована часть людей.

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В американском штате Техас на севере Далласа в отеле произошла стрельба.

Как передает Report, об этом сoобщает телеканал WFAA.

К месту инцидента прибыли полицейские.

По данным телеканала, в отеле Wyndham была проведена эвакуация.

Выстрелы раздались в номере на пятом этаже.