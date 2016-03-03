​Очередные столкновения демонстрантов с полицией произошли в Венесуэле

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ В городе Сан-Кристобаль на западе Венесуэлы произошли столкновения студентов с полицией в ходе акции протеста против решения властей ограничить право парламента пересматривать назначения судей Верховного суда, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Протестующие перегородили некоторые улицы и стали бросать в полицейских камни. В стране нарастает напряженность между оппозицией и социалистическим правительством президента Николаса Мадуро. При этом Национальная ассамблея - парламент страны - также находится в оппозиции к правительству.