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Очередной взрыв произошел вблизи мечети в Кабуле

Очередной взрыв произошел вблизи мечети в Кабуле В Кабуле в четверг утром вблизи мечети в районе Хайрхана произошел взрыв.
Другие страны
11 января 2024 г. 11:06
Очередной взрыв произошел вблизи мечети в Кабуле

В Кабуле в четверг утром вблизи мечети в районе Хайрхана произошел взрыв.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает информационное агентство Aamaj News.

"Взрыв произошел сегодня утром в 7:15 рядом с мечетью Абу Муслима Хорасани, недалеко от пересечения улицы Панджсад Фамили в Кабуле. Пока нет никакой информации о характере и возможных жертвах этого события", - говорится в сообщении.

Во вторник, 9 января, в районе Алухило 16-го округа Кабула был подорван микроавтобус с пассажирами, погибли трое мирных жителей, еще четверо получили ранения.

По словам начальника пресс-центра управления МВД Кабула Халида Задрана, в ходе расследования теракта арестован подозреваемый. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Эта же террористическая группировка взяла ответственность за нападение в субботу, 6 января, в районе Дашти-Барчи, на западе афганской столицы, где был взорван автобус с пассажирами. По данным полиции Кабула, погибли два человека, 14 получили ранения. Однако боевики утверждали, что в результате этого нападения погибли 20 человек.

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Версия на азербайджанском языке Kabildə məscid yaxınlığında partlayış baş verib
Версия на английском языке Another explosion hits near mosque in Kabul

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