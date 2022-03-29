Очередной теракт в Израиле, погибли пять человек

Пятеро израильтян убиты во вторник в результате нападения, которое совершил вооруженный огнестрельным оружием неизвестный в израильском городе Бней-Брак.

Пятеро израильтян убиты во вторник в результате нападения, которое совершил вооруженный огнестрельным оружием неизвестный в израильском городе Бней-Брак.

Как передает Report, об этом сообщает государственная радиостанция Kan .

По данным радио, стрелявший нейтрализован.

Радиостанция указывает, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет проведет во вторник консультации с представителями служб безопасности в связи с нападением.

Это уже третий теракт в Израиле за неделю. 27 марта в ходе атаки с использованием автоматического огнестрельного оружия в израильском городе Хадера были убиты двое бойцов пограничной полиции, ранения различной степени тяжести получили еще 12 израильтян. Газета The Jerusalem Post сообщила в понедельник, что ответственность за этот теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Двое осуществивших теракт сторонников ИГ были ликвидированы ответным огнем полиции на месте атаки.