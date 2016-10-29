 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств перенесен

    В организацию входит также и Азербайджан

    Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Дата проведения VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который должен был пройти в Бишкеке в конце 2016 года, перенесена на более поздний срок.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Кыргызстана.

    В МИД сообщили, что дата проведения будет согласована дополнительно с государствами-членами организации.

    Отметим, что в ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi