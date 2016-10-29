Очередной саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств перенесен

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ Дата проведения VI Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств, который должен был пройти в Бишкеке в конце 2016 года, перенесена на более поздний срок.

Как сообщает Report, информацию об этом распространила пресс-служба МИД Кыргызстана.

В МИД сообщили, что дата проведения будет согласована дополнительно с государствами-членами организации.

Отметим, что в ССТГ входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.