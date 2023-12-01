Очередной Региональный климатический саммит пройдет в Казахстане

Очередной Региональный климатический саммит пройдет в Казахстане в 2026 году.

Очередной Региональный климатический саммит пройдет в Казахстане в 2026 году.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на Всемирном саммите по действиям в области климата, организованном в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28.

"Чтобы активизировать усилия по борьбе с климатическими изменениями в Центральной Азии, мы решили организовать Региональный климатический саммит в рамках ООН в Казахстане в 2026 году", - сказал Токаев.