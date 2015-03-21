Очередной раунд диалога по Ливии под эгидой ООН пройдет в Брюсселе 23-24 марта

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ Очередной раунд примирительного диалога по поиску путей урегулирования ситуации в Ливии пройдет в Брюсселе 23-24 марта. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в субботу в бельгийской столице.

"Евросоюз 23-24 марта проведет заседание с участием 34 представителей муниципалитетов и местных лидеров в рамках политического диалога по Ливии под эгидой ООН. Встреча будет проходить под руководством главы миссии ООН по поддержке в Ливии (МООНПЛ) Бернардино Леона", - отмечается в документе.

Заседание откроет глава дипломатии ЕС Федерика Могерини. "Эта встреча состоится в то время, когда Ливия находится на перепутье, и местные общины несут на себе основную тяжесть конфликта и военных действий. Я надеюсь, что заседание в Брюсселе даст сильную поддержку политическому процессу и поспособствует достижению соглашения", - цитирует Могерини внешнеполитическая служба.

Она напомнила, что первый раунд примирительного диалога с участием представителей муниципалитетов прошел в январе в Женеве. Тогда было решено продолжить этот формат встреч, информирует Report со ссылкой на ТАСС.