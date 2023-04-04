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Очередной коррупционный скандал в Европарламенте: полиция начала поиски в офисах крупнейшей партии

Очередной коррупционный скандал в Европарламенте: полиция начала поиски в офисах крупнейшей партии Бельгийская полиция и немецкие следователи провели рейд в штаб-квартире в Брюсселе правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) в рамках расследования, инициированного в Германии.
Другие страны
4 апреля 2023 г. 22:15
Очередной коррупционный скандал в Европарламенте: полиция начала поиски в офисах крупнейшей партии

Бельгийская полиция и немецкие следователи провели рейд в штаб-квартире в Брюсселе правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) в рамках расследования, инициированного в Германии.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заявление партии.

ЕНП является крупнейшей партией на европейском уровне. Ее члены занимают наибольшее количество мест в Европейском парламенте.

Дополнительной информации по поводу расследования не приводится, однако немецкая газета Thueringer Allgemeine со ссылкой на источники сообщает, что рейд был связан с продолжающимся расследованием коррупции в отношении Марио Фойгта, лидера христиан-демократов центральной земли Тюрингии (Германия), в связи с его ролью в цифровой избирательной кампании ЕНП на европейских выборах 2019 года.

Расследование сосредоточено на утверждениях, что Фойгт получал вознаграждения от интернет-компании, с которой был заключен контракт во время кампании.

Членами ЕНП являются такие известные политики, как председатель Европейского парламента Роберт Метсола, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Напомним, что это не первый коррупционный скандал в законодательном органе Европейского союза. В начале декабря бельгийская полиция провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, включая вице-председяталея Европарламента Еву Кайли. Бельгийская прокуратура сообщила, что всех фигурантов расследования "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позиции, позволяющие оказывать влияние на решения Европарламента".

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