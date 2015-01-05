Очередной Форум Кранс Монтана пройдет в Марокко

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Очередной Форум Кранс Монтана (Crans Montana Forum) пройдет 12-14 марта в марокканском городе Дахла.

Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, форум пройдет под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

Форум будет посвящен развитию Африки до 2050 года. Особое внимание будет уделено странам Африки, расположенным на Атлантическом побережье. В связи с этим в Дахле будет открыт "Клуб Атлантической Африки", основная цель которого способствовать экономическому и социальному развитию стран атлантического побережья этого континента.

Напомним, что 27-30 июня 2013 года Форум Кранс Монтана был проведен в Баку.