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    Очередной Форум Кранс Монтана пройдет в Марокко

    Основное внимание форума будет уделено развитию африканских стран атлантического побережья

    Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Очередной Форум Кранс Монтана (Crans Montana Forum) пройдет 12-14 марта в  марокканском городе Дахла.  

    Как сообщили Report в посольстве Марокко в Азербайджане, форум пройдет под патронажем короля Марокко Мухаммеда VI.

    Форум будет посвящен развитию Африки до 2050 года. Особое внимание будет уделено странам Африки, расположенным на Атлантическом побережье. В связи с этим в Дахле будет открыт "Клуб Атлантической Африки", основная цель которого способствовать экономическому и социальному развитию стран атлантического побережья этого континента.

    Напомним, что  27-30 июня 2013 года Форум Кранс Монтана был проведен в Баку.

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