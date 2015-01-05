Всемирный экономический форум пройдет в Давосе 21-24 января

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Очередной Всемирный экономический форум (ВЭФ) пройдет в Давосе 21-24 января. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ВЭФ, основной темой предстоящего форума станет «Новый глобальный контекст», вопросы роста и стабильности, кризисы и сотрудничество для их преодоления, общество и безопасности, инновации и промышленность.

Ведущие бизнес-руководители, политические лидеры обсудят наиболее острые мировые проблемы, основные геополитические вызовы. В программу форума включены дебаты, посвященные основным событиям этого года, вопросы глобальной энергетической повестки, глобальной безопасности. Будут проведены обзорные сессии по США, России, глобальной экономической ситуации.

Отметим, что экономический форум в Давосе проводится ежегодно и собирает порядка двух тысяч представителей мировой бизнес-элиты, политических лидеров ряда стран. Президент Азербайджана неоднократно принимал в нем участие.