Очередное землетрясение зафиксировано за сутки в китайском Синьцзяне

Китайская сейсмическая служба сообщила на своем сайте об очередном землетрясении, произошедшем за сутки в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Китайская сейсмическая служба сообщила на своем сайте об очередном землетрясении, произошедшем за сутки в уезде Уши округа Аксу Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Землетрясение зафиксировано автоматической системой регистрации в 12:01 по пекинскому времени. Эпицентр находился в точке с координатами 41,23 градуса северной широты и 78,91 градуса восточной долготы. Магнитуда толчка составила 4,8.

Других подробностей в сообщении не приводится.

Ранее в том же уезде произошло землетрясение магнитудой 7,1. Очаг залегал на глубине 22 км. Координаты эпицентра - 41,26 градуса северной широты и 78,63 градуса восточной долготы. За основным землетрясением последовала серия толчков магнитудой до 5,3.