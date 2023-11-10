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Очередное фиаско Франции и Армении в организации Франкофонии

Очередное фиаско Франции и Армении в организации Франкофонии Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организацию Франкофонии (МОФ) в твердую антиазербайджанскую платформу.
Другие страны
10 ноября 2023 г. 20:10
Очередное фиаско Франции и Армении в организации Франкофонии

Армения и Франция продолжают попытки превратить Международную организацию Франкофонии (МОФ) в антиазербайджанскую платформу.

Как сообщает Report, в эти дни в Камеруне завершилась министерская встреча Организации Франкофонии, учредителем которой является Франция.

После проведенных Азербайджаном в сентябре антитеррористических мероприятий в Карабахе Франция и Армения, которые ведут клеветническую кампанию против Азербайджана на всех международных площадках, предприняли некоторые попытки и на этом заседании организации, но их усилия не принесли никаких результатов.

Учреждение внутри Франкофонии в Камеруне группы Движения неприсоединения, председателем которого является Азербайджан, и дружественное отношение этих стран к Азербайджану дали повод заранее говорить о том, что эти усилия Армении потерпят неудачу.

Кроме того, несмотря на все усилия Франции и Армении, большинство антиазербайджанских положений в резолюции, предложенной на саммите Организации Франкофонии, членом которой Азербайджан не является, в Тунисе в ноябре прошлого года, были отклонены, и усилия в связи с этой резолюции, не принесли желаемых результатов. Все это заставило Францию ​​и Армению отказаться в Камеруне от подобных попыток.

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