Очередное ДТП в США унесло жизни 6 человек

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли в результате лобового столкновения на трассе в американском штате Кентукки; пятеро из них были членами одной семьи.

Как передаёт Report со ссылкой на РИА «Новости», об этом сообщает телеканал WKYT.

Инцидент произошел в городе Лексингтон. Как сообщили в местной полиции, в воскресенье около 02:30 (GMT -5) белый пикап, следовавший по встречной полосе, врезался в автомобиль, в котором находилась супружеская пара с тремя детьми. В результате столкновения машина загорелась.

Водитель пикапа, который также погиб в результате ДТП, предположительно, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает телеканал.

Напомним, что ранее в США произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли семь человек.