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Очередная стрельба в США, погиб один, ранены пять человек

Очередная стрельба в США, погиб один, ранены пять человек Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате второй за день стрельбы, теперь на вечеринке в американском городе Чико (штат Калифорния).
Другие страны
7 мая 2023 г. 08:01
Очередная стрельба в США, погиб один, ранены пять человек

Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате второй за день стрельбы, теперь на вечеринке в американском городе Чико (штат Калифорния).

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, обнаружили шесть человек с огнестрельными ранениями, заявил начальник полиции Билли Олдридж в ходе брифинга, содержание которого передал телеканал.

Все пострадавшие были госпитализированы, однако 17-летняя девушка умерла в больнице.

По данным газеты Los Angeles Times, место происшествия находится в квартале от Университета штата Калифорнии в Чико, где обучаются 14 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что в американском городе Аллен (штат Техас) восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной в торговом центре (ТЦ).

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