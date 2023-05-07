Очередная стрельба в США, погиб один, ранены пять человек

Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате второй за день стрельбы, теперь на вечеринке в американском городе Чико (штат Калифорния).

Один человек погиб, еще пять получили ранения в результате второй за день стрельбы, теперь на вечеринке в американском городе Чико (штат Калифорния).

Как передает Report , об этом сообщила телекомпания ABC со ссылкой на местную полицию.

Стражи порядка, прибывшие на место происшествия, обнаружили шесть человек с огнестрельными ранениями, заявил начальник полиции Билли Олдридж в ходе брифинга, содержание которого передал телеканал.

Все пострадавшие были госпитализированы, однако 17-летняя девушка умерла в больнице.

По данным газеты Los Angeles Times, место происшествия находится в квартале от Университета штата Калифорнии в Чико, где обучаются 14 тыс. студентов.

Ранее сообщалось, что в американском городе Аллен (штат Техас) восемь человек погибли в результате стрельбы, устроенной в торговом центре (ТЦ).