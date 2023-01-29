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Очередная стрельба в США: один погибший, четверо раненых

Очередная стрельба в США: один погибший, четверо раненых Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате массовой стрельбы, которая привела к ДТП в Балтиморе (штат Мэрилэнд).
Другие страны
29 января 2023 г. 07:42
Очередная стрельба в США: один погибший, четверо раненых

Один человек погиб и еще четверо получили ранения в результате массовой стрельбы, которая привела к ДТП в Балтиморе (штат Мэрилэнд).

Об этом сообщает Report со ссылкой на ABC News.

По сведениям правоохранителей, находящаяся за рулем автомобиля женщина потеряла управление после нескольких выстрелов и попала в ДТП.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили в транспортном средстве женщину, двух взрослых мужчин и двухлетнего ребенка с огнестрельными ранениями. Еще один ребенок, находившийся в другом автомобиле, пострадал при столкновении. Все они были госпитализированы, однако спасти жизнь одному из мужчин не удалось.

Состояние женщины и мужчины оценивается как критическое, жизни ребенка ничего не угрожает.

Полиция уже задержала подозреваемого в совершении преступления.

По факту ведется расследование.

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