Оценка ЕС: Лесной пожар в Греции охватил территорию, почти в два раза превышающую площадь Манхэттена

К северо-востоку от греческих Афин на этой неделе в результате лесного пожара, уничтожившего десятки домов, сгорело 104 кв. км (40 кв. миль) лесов.

К северо-востоку от греческих Афин на этой неделе в результате лесного пожара, уничтожившего десятки домов, сгорело 104 кв. км (40 кв. миль) лесов.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные спутникового картографического агентства Европейского союза.

"Площадь территории на юге страны, охваченной огнем, почти в два раза превысила площадь Манхэттена. Возгорание удалось локализовать в результате масштабных работ, развернутых на окраинах столицы", - говорится в сообщении.

По данным греческих СМИ, тушение природного пожара рядом с Афинами продолжается. Девять стран, включая соседнюю Турцию, направили Греции помощь, в том числе самолеты и вертолеты с водой.

Согласно обновленной оценке Национальной обсерватории Афин, за последние восемь лет в регионе Аттика, включающем Афины, было сожжено 450 кв. км (174 кв. миль) леса, что составляет 37% от общей площади лесов региона.

Пожар разгорелся в воскресенье днем в населенном пункте Варнава в Аттике, в 35 км к северу от столицы, а в понедельник достиг пригородов Афин. Сотни людей из более чем 25 районов были вынуждены эвакуироваться. Из-за пожара один человек погиб, еще десятки пострадали.

По данным Афинской национальной обсерватории, огонь разрушил не менее 100 домохозяйств и около 10 тыс. га земли.