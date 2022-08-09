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Обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часов

Обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часов Обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде продолжался примерно с 9:00 до 18:30 вторника.
Другие страны
9 августа 2022 г. 09:39
Обыск в поместье Трампа продолжался более девяти часов
Дональд Трамп

Обыск в поместье Дональда Трампа во Флориде продолжался примерно с 9:00 до 18:30 вторника.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NewsNation со ссылкой на знакомые с деталями источники.

При проведении обысков присутствовали трое адвокатов Трампа. По сведениям телеканала, сотрудники ФБР искали конкретные документы, которые и были изъяты из сейфа экс-президента.

Ранее Трамп сообщил, что агенты ФБР провели обыск в его поместье Мар-а-Лаго. Он не рассказал, с чем были связаны обыски, что искали сотрудники ФБР, однако указал, что они вскрыли его сейф.

В январе 2022 года Национальное управление архивов и документации (NARA) США истребовало у Трампа 15 коробок с документами, относящимися к деятельности офиса президента, которые были вывезены в поместье Трампа из Белого дома. В феврале NARA обратилось в Минюст с просьбой провести проверку того, как бывший американский лидер обращался с данными документами, некоторые из которых имели гриф "секретно" или "совершенно секретно". Газета The Washington Post тогда писала, что сотрудники NARA предположили, что Трамп мог нарушить законы США, касающиеся обращения с правительственными бумагами, в том числе теми, которые могут считаться секретными. Трамп в свою очередь отметил, что он взаимодействует с NARA по данному вопросу и организовал "транспортировку ящиков с президентскими документами" в соответствии с законодательством США. Американские СМИ предполагают, что обыски были связаны именно с расследованием этого дела.

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