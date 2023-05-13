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Обязательства G7 по поддержке Киева составили 44 млрд долларов

Обязательства G7 по поддержке Киева составили 44 млрд долларов Объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины со стороны Группы семи (G7) и их партнеров на период с 2023 года по начало 2024 года составил 44 млрд долларов.
Другие страны
13 мая 2023 г. 09:18
Обязательства G7 по поддержке Киева составили 44 млрд долларов

Объем обязательств по бюджетной и экономической поддержке Украины со стороны Группы семи (G7) и их партнеров на период с 2023 года по начало 2024 года составил 44 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении, по итогам состоявшейся в Ниигате встречи министров финансов и глав ЦБ Группы семи.

"Мы совместно с международным сообществом увеличили наши обязательства по бюджетной и экономической поддержке Украины на 2023 год и начало 2024 года до $44 млрд, что позволило утвердить программу Международного валютного фонда для Украины на сумму более $15,6 млрд на четырехлетний период", - говорится в документе.

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Версия на азербайджанском языке G7-nin Ukraynaya dəstək üzrə öhdəlikləri 44 milyard dollaradək artıb

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