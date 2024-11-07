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Обязанности уволенного министра финансов ФРГ возьмет на себя глава Минэкономики

Обязанности уволенного министра финансов ФРГ возьмет на себя глава Минэкономики Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") возьмет на себя обязанности уволенного с поста министра финансов Кристиана Линднера (СвДП).
Другие страны
7 ноября 2024 г. 09:13
Обязанности уволенного министра финансов ФРГ возьмет на себя глава Минэкономики

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек ("зеленые") возьмет на себя обязанности уволенного с поста министра финансов Кристиана Линднера (СвДП).

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Bild.

По ее информации, после распада правящей в ФРГ коалиции "Светофор" (Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), "зеленые", Свободная демократическая партия (СвДП) Хабек возглавит министерство финансов до дальнейшего уведомления. Издание указывает, что "зеленые" займут места трех из четырех министров от СвДП, которые должны покинуть правительство, до тех пор пока канцлер ФРГ Олаф Шольц (СДПГ) не назначит новых министров.

В частности, министр по делам семьи, пожилых людей, женщин и молодежи ФРГ Лиза Паус возьмет на себя обязанности министра образования и научных исследований Германии Беттины Штарк-Ватцингер, а обязанности министра транспорта и цифровой инфраструктуры Фолькера Виссинга будет исполнять министр охраны окружающей среды, защиты природы, ядерной безопасности и защиты прав потребителей Германии Штеффи Лемке. Министр внутренних дел Нэнси Фезер (СДПГ) временно займет пост министра юстиции Марко Бушмана.

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