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Объявлена дата суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Объявлена дата суда по делу об экстрадиции Ассанжа Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, после этого дело будет передано на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 19:31
Объявлена дата суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, после этого дело будет передано на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател.

Как передает Report, дату окончательного решения суда объявили представители организации в Twitter.

"Следующее слушание состоится в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит необходимые документы Пател. Крайний срок - 18 мая", - говорится в сообщении.

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