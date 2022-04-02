Объявлена дата суда по делу об экстрадиции Ассанжа

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, после этого дело будет передано на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател.

Вестминстерский магистратский суд вынесет постановление по делу об экстрадиции в США основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа 20 апреля, после этого дело будет передано на рассмотрение главы британского МВД Прити Пател.

Как передает Report, дату окончательного решения суда объявили представители организации в Twitter .

"Следующее слушание состоится в Вестминстерском магистратском суде 20 апреля. Постановление затем поступит на одобрение к Прити Пател. Защита Ассанжа направит необходимые документы Пател. Крайний срок - 18 мая", - говорится в сообщении.