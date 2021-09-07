Объявлен состав временного правительства Афганистана

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства Афганистана.
Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.
Так, новый состав правительства выглядит следующим образом:
Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.
Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.
Второй заместитель - мулла Абдул Салам Ханафи.
Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.
Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.
Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.
Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Муттаки.
Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.
Министр экономики - Мохаммад Ханиф.
Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.
Министр разведки - мулла Абдул Хак Васик.