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Объявлен состав временного правительства Афганистана

Объявлен состав временного правительства Афганистана Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
Другие страны
7 сентября 2021 г. 18:59
Объявлен состав временного правительства Афганистана
Абдул Гани Барадар

Официальный представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид рассказал, кто войдет в состав нового правительства Афганистана.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Так, новый состав правительства выглядит следующим образом:

Исполняющий обязанности премьера Афганистана - мулла Мохаммад Хасан Ахунд.

Заместитель нового главы кабинета министров - мулла Абдул Гани Барадар.

Второй заместитель - мулла Абдул Салам Ханафи.

Министр обороны - сын основателя "Талибана" Мухаммад Якуб Муджахид.

Глава МВД - сын основателя "Сети Хаккани" Сираджуддин Хаккани.

Министр культуры и информации - Забихулла Муджахид.

Министр иностранных дел - мулла Амир Хан Муттаки.

Министр образования - шейх Мавлави Нурулла Мунир.

Министр экономики - Мохаммад Ханиф.

Глава Центробанка - мулла Мохаммад Идрис.

Министр разведки - мулла Абдул Хак Васик.

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Версия на азербайджанском языке "Taliban" Əfqanıstanın müvəqqəti hökumətinin tərkibini elan edib

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