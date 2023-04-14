Обвиняемый в утечке документов Пентагона обеспечивал работу сети спецсвязи

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, поэтому имел необходимый допуск.
Как передает
Служебные обязанности Тейшейры не предусматривали работу с секретными документами или их подготовку и передачу более высокопоставленным офицерам. Он числился в подразделении кибертранспортных систем и отвечал за нормальную работу сети спецсвязи, по которой эти документы распространялись.
На случай, если в процессе этой работы Тейшейра увидел бы секретные документы, ему был предоставлен допуск к соответствующему уровню секретности. Военнослужащий использовал эту возможность, чтобы скачивать интересовавшие его брифинги и доклады.
Ранее сообщалось, что 21-летний Тейшейра поступил на службу в Национальную гвардию в 2019 году, а в 2021 году уже получил допуск к документам под грифом "совершенно секретно". С таким допуском он мог не только скачивать документы, но и забирать их домой, где и фотографировал.