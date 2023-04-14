Обвиняемый в утечке документов Пентагона обеспечивал работу сети спецсвязи

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, поэтому имел необходимый до

Обвиняемый в утечках секретных документов Пентагона военнослужащий ВВС Национальной гвардии США Джек Даглас Тейшейра занимался обеспечением работы сети спецсвязи, которая использовалась для распространения секретных документов, поэтому имел необходимый допуск.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.

Служебные обязанности Тейшейры не предусматривали работу с секретными документами или их подготовку и передачу более высокопоставленным офицерам. Он числился в подразделении кибертранспортных систем и отвечал за нормальную работу сети спецсвязи, по которой эти документы распространялись.

На случай, если в процессе этой работы Тейшейра увидел бы секретные документы, ему был предоставлен допуск к соответствующему уровню секретности. Военнослужащий использовал эту возможность, чтобы скачивать интересовавшие его брифинги и доклады.

Ранее сообщалось, что 21-летний Тейшейра поступил на службу в Национальную гвардию в 2019 году, а в 2021 году уже получил допуск к документам под грифом "совершенно секретно". С таким допуском он мог не только скачивать документы, но и забирать их домой, где и фотографировал.