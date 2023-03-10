Обвиняемый в шпионаже в пользу РФ итальянский военный приговорен к 30 годам тюрьмы

Военный трибунал Рима признал виновным обвиненного в шпионаже в пользу России итальянского военнослужащего Вальтера Биота.

Военный трибунал Рима признал виновным обвиненного в шпионаже в пользу России итальянского военнослужащего Вальтера Биота.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANSA, он приговорен к 30 годам тюремного заключения.

Биот был сотрудником Генштаба Минобороны. Его задержали вместе с представителем атташата посольства РФ 30 марта 2021 года.

При обыске у них нашли носитель данных и коробку с наличными деньгами. Биота обвинили в разглашении секретной информации с целью содействия шпионажу, в передаче конфиденциальной информации и проведении фотосъемки в шпионских целях.

У Биота четверо детей, один из которых – инвалид.

Одновременно процесс против военного идет в гражданском суде. Пока суд отложен до лета. Решение военного трибунала еще может быть оспорено в вышестоящих инстанциях